Картины маслом Будапешт

Столица Венгрии была образована в 1873 году при слиянии нескольких городов на берегах Дуная. Это один из красивейших городов Европы со старинными улицами, загадочными замками и дворцами, пышными театрами, памятниками королям. Среди самых известных достопримечательностей Базилика Св. Иштвана, Венгерская национальная галерея, гора Геллерт, замок Вайдахуняд, королевский дворец, здание парламента, купальни.

Купить картину маслом Будапешта вы можете в интернет-магазине Дас Арт.