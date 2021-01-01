Картины маслом Канада

Это крупное государство с ярко-красным кленовым листом на флаге расположено в Северной Америке и очень похоже на наше своим географическим положением. Страна богата природными ресурсами, мультикультурна, имеет прекрасную архитектуру, в частности, проекты Артура Эриксона, национальные музеи. Страна дала миру прекрасных артистов и музыкантов, а также хоккей с шайбой — спорт, которым увлекаются все северные государства. На картинах маслом Канады вы увидите яркие, современные города, природные чудеса. Закажите любые в интернет-магазине Дас Арт.