Картины маслом Глобусы

Первый глобус был создан около 150 года до н.э. Кратетом Малльским на территории нынешней Азии и даже имел систему координат. А старейший дошедший до нас экземпляр 15 века носит название Земное яблоко. Главная особенность глобуса — изображение упрощенной, уменьшенной трехмерной модели планеты или других небесных объектов и вращение на специальной оси.

Современные модели рассказывают нам об устройстве земного шара или небесного свода, появились шикарные цифровые и интерактивные устройства, которые несут гораздо больше интересной информации, чем предшественники. Купить картины с глобусом или картой вы можете в интернет-магазине Дас Арт.