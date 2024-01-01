Картины маслом Александр I

Александра I Павлович «Благословенный» — русский император (1801-1825), сын императора Павла I и Марии Федоровны, взошедший на престол в результате заговора и убийства Павла, о котором знал, но не препятствовал. Во время своего правления провел множество реформ, в том числе крестьянскую и образовательную, министерскую под руководством М.М. Сперанского. Кроме того, успешно вел войны с Турцией, Персией и Швецией, присоединил к Империи территории Восточной Грузии, Финляндии, Бессарабии, бывшего герцогства Варшавского. Самой значительной его победой является разгром армии Наполеона Бонапарта в 1812 год во время Отечественной войны.

На картинах Александр I предстает высоким, светловолосым, красивым мужчиной, который, по свидетельствам современников, часто говорил о желании отречься от престола. Его смерть является до сих пор большой загадкой, породившей легенду о старце Федоре Кузьмиче. Согласно ей император не умер, а стал отшельником на Урале.

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