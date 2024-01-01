Картины маслом Александр II

Александр II Николаевич «Освободитель» - русский император (1855-1881), сын Николая I и Александры Федоровны. Оставил в истории огромный след как приверженец реформ — отмена крепостного права в 1861 году, ликвидация военных поселений, реформа финансов, образования, городского самоуправления, военная, Земская и Судебная. В ходе войн присоединил к территории государства Среднюю Азию и Северный Кавказ, дальний Восток, Батуми, восстановил влияние на Черном море.

Последние годы жизни Александра II были омрачены несколькими покушениями, последнее из которых силами организации «Народная воля» закончилось смертью императора. На месте покушения ныне стоит храм Спаса-на-Крови. Картины с портретом Александра Второго вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт.