Картины маслом Нефте- и газодобыча

Если вы любите индустриальные пейзажи, обязательно оцените картины промышленной архитектуры — огромные башни, трубы, заводы, элеваторы, газопроводы, нефтедобывающие станции. Последние особенно поэтичны на водной глади — островки человеческой цивилизации и техники, которые пытаются подчинить себе стихию и забрать то, что принадлежит только ей. Вы можете купить картины на тему нефти в интернет-магазине Дас Арт.