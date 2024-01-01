Постеры Швеция

Если вы когда-нибудь окажетесь в Стокгольме, столице Швеции, непременно будете внимательно смотреть, не пролетит ли мимо пухлый любитель тефтелек Карлсон и не покажется ли за какой-нибудь трубой его маленький домик на крыше! Конечно, ведь именно здесь поселила его всемирно известная и нежно любимая детьми шведская писательница Астрид Линдгрен. Ну и как же не вспомнить о мегапопулярном квартете АВВА!





На постерах Швеции вы увидите черно-белые и цветные изображения архитектурных изысков страны, набережных, стройных небольших домов со шпилями.