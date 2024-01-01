Постеры Украина

Эта страна, где можно не только хорошо отдохнуть, вдоволь наплававшись в теплом море, но и культурно обогатиться, ведь история этой земли насчитывает более тысячи лет. Здесь зарождались широкие фольклорные традиции, летописание, строились величественные церковные комплексы, существующие до сих пор. Здесь творили великие поэты и писатели, музыканты, театральные деятели, архитекторы, а кто не знает об украинской кухне с ее наваристыми борщами и галушками?

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