Постеры Майкл Джексон

За свою не такую уж и длинную жизнь этот по-настоящему великий человек смог буквально перевернуть представления о музыке, танце, голосе, даже внешности. Он получил звание Короля поп-музыки, Иконы, Легенды, 25 раз занесен в книгу рекордов Гиннесса.

Его имя навсегда вписано в историю музыки, а творчество будет переживать десятилетия и находить все новых и новых поклонников.

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