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Постеры Афиши музыкальные

Настоящая старая афиша, рассказывающая о выступлении любимой рок-группы, например, которая уже не выступает, по-настоящему бесценный подарок для действительного поклонника. Но, к сожалению, они давно осели в коллекциях и стоят очень дорого. А вот постеры плакаты в стиле афиши можно легко приобрести. Они смогут достойно украсить комнату любого фаната и вписаться в интерьер музыкального магазинчика или тематического кафе.

Купить постер-афишу вы можете в интернет-магазине Дас Арт, где действует бесплатная доставка по всей России.

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Doors
Doors
арт. 53302C
Цена от
1070
Slipknot
Slipknot
арт. 53136C
Цена от
1090
Melvins
Melvins
арт. 53129D
Цена от
1090

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