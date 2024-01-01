Постеры Анатомия

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
da1203240@mail.ru
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Анатомия
Анатомия скелета №18
арт. 13796D
Цена от
1080
Анатомия скелета №17
арт. 13795D
Цена от
1080
Анатомия скелета №16
арт. 13794D
Цена от
1080
Анатомия скелета №15
арт. 13793D
Цена от
1080
Анатомия скелета №14
арт. 13792D
Цена от
1080
Тазобедренный сустав
арт. 13769D
Цена от
1090
Позвоночник
арт. 13767D
Цена от
1110
Сустав
арт. 13768D
Цена от
1140
Анатомия черепа
арт. 13766D
Цена от
1110
Анатомия №2
арт. 13765D
Цена от
1090
Кости рук
арт. 13762D
Цена от
1110
Грудная клетка
арт. 13761D
Цена от
1110
Анатомия мышцы
арт. 13746D
Цена от
1110
Анатомия лица
арт. 13742D
Цена от
1110
Анатомия скелета
арт. 13738D
Цена от
1110
Кровеносная система человека
арт. 13737D
Цена от
1110
Эскизы рук, пальцев и ног, эскиз стопы (для «Отдых на пути в Египет», Читта-дель-Ватикано, Пинакотека Ватикана)
арт. 406025D
Бароччи Федерико
Цена от
1110
Пять этюдов мужской фигуры и два его правой руки и предплечья (для “Мадонны дель Пополо”, Флоренция, Галерея дельи Уффици)
арт. 406014D
Бароччи Федерико
Цена от
1140
С одной фигурой, поддерживающей другую (для "осаждения")
арт. 406012D
Бароччи Федерико
Цена от
1160
Три исследования мужской фигуры, как обнаженной, так и одетой (для “стигматизации Святого Франциска", Урбино, Galleria Nazionale delle Marche)
арт. 406009D
Бароччи Федерико
Цена от
1100
Два фигурных этюда, один обнаженный, а другой одетый с путто в руках (для "Мадонны дель Пополо", Флоренция, Галерея дельи Уффици); драпировка этюдов
арт. 406008D
Бароччи Федерико
Цена от
1100
Три этюда для сидячей фигуры, наброски драпировки (для «Мученичества святого Виталия», Милан, Пинакотека Брера)
арт. 406002D
Бароччи Федерико
Цена от
1110
Три этюда сгибающегося рисунка и одного из его головы (для «Успения Богородицы», Милан, Collezione Castelbarco Albani)
арт. 405992D
Бароччи Федерико
Цена от
1050
Три исследования мужского бюста и два колена (для «Мученичества святого Виталия», Милан, Пинакотека Брера)
арт. 405989D
Бароччи Федерико
Цена от
1140
Исследование драпировки (для «Непорочного зачатия», Урбино, Национальная галерея Марке)
арт. 405988D
Бароччи Федерико
Цена от
1130
Шесть ручных этюдов (для “Мадонны дель Гатто”, Лондон, Национальная галерея)
арт. 405984D
Бароччи Федерико
Цена от
1140
Мужская фигура на коленях и изучение его правой ноги, рук, головы и драпировки (для «Тайной вечери», Урбино, собор Санта-Мария Верджине Ассунта)
арт. 405977D
Бароччи Федерико
Цена от
1110
Исследования головы человека и его рук
арт. 405967D
Бароччи Федерико
Цена от
1110
Два исследования головы женщины («Христос прощается с матерью», Шантийи, Музей Конде)
арт. 405954D
Бароччи Федерико
Цена от
1010
Изгиб мужской бюст; Исследования с двумя руками (для «Представления Богородицы в храме», Рим, церковь Святой Марии в Валличелле)
арт. 405951D
Бароччи Федерико
Цена от
1110
Эскизы головы и рук
арт. 405939D
Помпео Джироламо Батони
Цена от
1110
Этюды с вытянутой рукой к фреске «Пьянство Ноя» в Сикстинской капелле
арт. 400144D
Микеланджело
Цена от
1040
Исследования по ливийской сивилле (ректо); Исследования для ливийской сивиллы и небольшой набросок для сидячей фигуры (на обороте)
арт. 400140D
Микеланджело
Цена от
1080
Два обнаженных человека, штурмующего человека вперед, и другого, поворачивающегося направо (на обороте), c. 1504
арт. 400138D
Микеланджело
Цена от
1080
Сидящий молодой мужчина Обнаженная и две руки Исследования (ректо), c. 1510-11
арт. 400137D
Микеланджело
Цена от
1090
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