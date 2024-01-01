Постеры Бильярд

Зародившаяся в Индии или Китае игра с передвижением шаров с помощью кия сегодня имеет огромную популярность, плавно переходя от развлечения для узкого класса людей в массовое. Считается, что игра в бильярд отлично успокаивает, налаживает внутреннюю уверенность, но одновременно требует умственных усилий, точности, расчетливости.

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