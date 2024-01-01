Постеры Катание на сноуборде

Любителей скоростных спусков по заснеженным склонам на специальной доске можно смело назвать эксремалами. Но согласитесь, даже со стороны это выглядит очень круто! В этом деле представители разных стран достигли небывалого мастерства, так что сноуборд был официально включен в программу зимних Олимпийских игр!

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