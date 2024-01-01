Постеры Поло

Этот вид спорта является командным, достаточно зрелищным и имеет многотысячелетнюю историю. Две команды игроков перемещаются по полю на лошадях и с помощью специальной клюшки из бамбука или ивовых прутьев пытаются загнать в ворота соперников мяч. Популярностью данный вид соревнований пользуется в США, Аргентине, Австралии и некоторых странах Востока.

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