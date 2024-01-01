Постеры Регата

Парусный спорт - такой романтичный и красивый снаружи и такой опасный и тяжелый внутри. Командный вид спорта на воде, выполняемые либо одиночками на парусниках, либо командой из нескольких человек. Спорт, где необходимы знания как в технике, так и в природе ветра и волн. Соревнование на дистанцию, иногда короткую, иногда длинную. Регаты проводятся как на местном уровне, так и на общенациональном и мировом первенстве.

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