Постеры Теннис

Предшественницей большого тенниса является игра же-де-пом (буквально «игра ладонью»), которая была известна еще в 11 веке. Сегодня это очень популярная во всем мире игра, включенная в программу Олимпийских игр, в которой необходимо направлять на сторону соперника мяч при помощи ракетки и отражать его удары не более чем после первого касания мячом корта. Может участвовать в соревновании как двое, так и четверо, объединясь в пары.

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