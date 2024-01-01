Постеры Велоспорт

История этого замечательного транспорта началась практически в начале 19 века, когда немецкий профессор Карл фон Дрез запатентовал самокат с двумя колесами, так называемую «машину для бега». С тех пор конструкция совершенствовалась, пока не перешла к привычным нам сегодня формам. Кстати, в каталоге нашего интернет-магазина вы найдете потрясающие ретро фотографии, на которых запечатлены и одни их первых велосипедных механизмов.

У нас есть и современные постеры с велосипедистами, глядя на которые так и чувствуешь скорость, ощущаешь свежесть ветра и капли воды на лице. Постеры велоспорта подойдут для комнаты любителя спорта, экстремальных покатушек. Мы выполняем их на холсте и бумаге, а также с помощью масла. Можно подобрать прекрасную раму, которая гармонировала бы с вашим декором или заказать изображение на подрамнике.