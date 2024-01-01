Постеры Каллы

Этот цветок относится к семейству Ароидных и встречается в Северном полушарии буквально во всех зонах. Название было дано Карлом Линнеем, взятое из трудов Плиния Старшего. Цветок очень красивый, чаще закрученный спиралью от основания, но встречаются и другие формы, может быть красного, желтого, оранжевого, фиолетового, розового оттенков. Но, конечно, чаще встречаются более привычные нам белые.

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