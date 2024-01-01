Постеры Орхидея

Это растение одно из самых древних, появившееся еще в позднемеловую эпоху. Распространено на всех континентах кроме Антарктиды, но в основном сосредоточено в тропиках. В основном этот цветок используется как декоративный, хотя одна из разновидностей — ваниль плосколистная с успехом применяется в кулинарии. И еще несколько наименований — в медицине, как укрепляющее и питательное средство.

Постеры «Орхидеи» отражают разнообразие цветов этого вида. Вы найдете изображения белых, желтых, розовых, красных цветков. Это и репродукции картин, и красивейшие фотографии, которые можно с успехом разместить в любом интерьере.