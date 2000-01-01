8 (495) 648-66-46

Картина Портрет джентльмена по имени Джован Баттиста Кастальди Микеланджело

Aртикул 400136D Микеланджело
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x25.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Портрет джентльмена по имени Джован Баттиста Кастальди" Микеланджело по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Портрет джентльмена по имени Джован Баттиста Кастальди" Микеланджело можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Микеланджело
Мечта человеческой жизни
Голый мужчина, вид сзади, восхождение на берег реки после Микеланджело
Голые лучники стреляют по цели, прикрепленной к ней, Купидон спит внизу, возможно, аллегория, связанная с пороком
Страшный суд
Леда и лебедь (Leda and the Swan)
Обращение Саула с фрески Микеланджело в часовне Полины в Ватикане
Этюды с вытянутой рукой к фреске «Пьянство Ноя» в Сикстинской капелле
Титуус
Лучники стреляют в херма
Смотреть все
Тематика: Мужчины
Станчик
Академия усаженного голого человека (Academie d'homme nu assis)
Академия усаженного голого человека (Academie d'homme nu assis)
Охотники на привале
В момент прицеливания
Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело
Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Король Георг V и его менеджер по гонкам: часть беседы в Aintree
Диана и Актеон
Смотреть все
Стиль: Возрождение
Даная
Палата Психеи
Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Афинская школа (The School of Athens)
Вавилонская башня
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц
Мечта человеческой жизни
Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Перепись в Вифлееме
Смотреть все
Век: 16-й век
Спящая Даная
Обнаружение беременности Каллисто (1599) (The discovery of Callisto’s pregnancy)
Даная
Палата Психеи
Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Вавилонская башня
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц
Мечта человеческой жизни
Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все
Национальность: Итальянская
Купальщица №18
Обнаженная №28
Летом
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Мария Магдалина как отшельник
Итальянская улочка
Итальянский дворик
Маковое поле в Тоскане
Итальянский парк
Смотреть все
Графика: Рисунок
Обнаженная №28
Ню
Композиция №62
Рисунок двух профилей одной непрерывной линией
Сидящий мужчина Ню (Автопортрет)
Композиция №61
Девушка на пляже №4
Цветок мака
4 огненные девушки
Смотреть все
Жанры: Портрет
Лежащая обнаженная №9
Летом
Спящая обнаженная (1858)
Мария Магдалина как отшельник
Обнаженная №51
Фрида и кесарево сечение (1931)
Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Голые девушки разговаривают (1910)
Наполеон на перевале Сен-Бернар
Смотреть все