8 (495) 648-66-46

Картина Путешествие молодежи Беллоуз Джордж Уэсли

Aртикул 405730D Беллоуз Джордж Уэсли
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 53.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Путешествие молодежи" Беллоуз Джордж Уэсли по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Путешествие молодежи" Беллоуз Джордж Уэсли можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беллоуз Джордж Уэсли
Душевая кабина
Баррикада (1918) (The Barricade)
Сплинтер Бич (Пляж Сплинтер)
Бизнес-мужская баня
Нокаут
Весенний пейзаж
Прелиминарии
Эмма за фортепиано
Одиночество
Смотреть все
Тематика: Дети
Девочки вышивают
Купание красного коня
Опять двойка
Поймали (1919)
Прогулка под дождем
Возлюбленное дитя (1790)
Девочка кормит голубей
Новая сказка (A new fairy tale)
Маленькая девочка верхом на лошади на уроке верховой езды
Смотреть все
Тематика: Путешествия
Путешествия №14
Путешествия №5
Коллаж путешествий №2
Одинокий странник в лодке плывёт по огненному морю под расплавленным месяцем
Красивая девушка-путешественница фотографируется на фоне знаменитых бело-голубых строений Санторини
Девушка путешественница наслаждается прекрасной солнечной погодой и красотой Санторини (Греция)
Путешествия №15
Путешествия
Путешествия №6
Смотреть все
Век: 20-й век
Лежащая обнаженная №9
Обнаженная у воды.
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
После бани
Обнаженная в кресле №3
Обнаженная №28
Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)
Женщина
Египтянка
Смотреть все
Жанры: Мифологический
Грехопадение (1616) (The Fall of Man)
Спящая Даная
Лот и его дочери (1616) (Lot and his Daughters)
Обнаружение беременности Каллисто (1599) (The discovery of Callisto’s pregnancy)
Вертумн и Помона (1613) (Vertumnus and Pomona)
Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)
Спящая Даная готовится к приходу Юпитера (1603) (The Sleeping Danae Being Prepared to Receive Jupiter)
Венера
Палата Психеи
Смотреть все
Национальность: Американская
Пионы (Peonies) №5
Дом у озера (The Lake house)
Голый ребенок
Мона Лиза (1978)
Композиция (Composition) №106
Сад (Garden) №8
Вид на побережье №2
Италия (Italy) №2
Рождество (Christmas)
Смотреть все
Графика: Рисунок
Обнаженная №28
Ню
Композиция №62
Рисунок двух профилей одной непрерывной линией
Сидящий мужчина Ню (Автопортрет)
Композиция №61
Девушка на пляже №4
Цветок мака
4 огненные девушки
Смотреть все