8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Суд Париса Рубенс Питер Пауль

Aртикул 18200C Рубенс Питер Пауль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28.2x21.2 см

  • Картина "Суд Париса" Рубенса: великолепие и символика

    "Суд Париса" - одна из самых известных картин великого фламандского художника Петера Пауля Рубенса. Созданная в 1639 году, она является прекрасным примером барочного искусства и воплощает в себе великолепие, мощь и символическую значимость.

    На картине изображены три греческие богини: Гера, Афина и Афродита, соревнующиеся за яблоко золотой красоты, которое предстоит отдать Парису. Гере обещана власть, Афине - мудрость, а Афродите - любовь. Рубенс мастерски передал различные характеры и эмоции каждой из богинь, показав их величие и притягательность. Картина "Суд Париса" является истинным произведением искусства, в котором Рубенс использовал все свои таланты и мастерство. Он воссоздал величественные позы и роскошные костюмы богинь, а также прекрасно передал разнообразие оттенков и фактур. Композиция картины является гармоничной и сбалансированной, привлекая внимание зрителя и заставляя его задуматься над глубиной символического содержания произведения.

    "Суд Париса" не только является шедевром искусства, но и имеет глубокую символическую значимость. Картина отражает вечную тему красоты и выбора, которая актуальна для каждого человека. Каждый из нас сталкивается с выбором между властью, мудростью и любовью, и наш выбор определяет нашу жизнь. Именно эта тема делает картину "Суд Париса" актуальной и сегодня. Картина "Суд Париса" Рубенса олицетворяет величие и мастерство фламандского художника. Она впечатляет своей красотой и символическим содержанием, заставляя зрителя задуматься о вечных ценностях и выборах в жизни. Это произведение искусства, которое не перестает восхищать и вдохновлять своей глубиной и эстетической совершенностью.

    В нашей компании Вы можете заказать картину "Суд Париса" по цене от 530 руб. Купить репродукцию картины "Суд Париса" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц. Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рубенс Питер Пауль

Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Прометей прикованныйОхота на кабанаУжасы войны (The Horrors of War)Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Охота на львов ( A Lion Hunt)Демокрит и Гераклит (1603)
Смотреть все

Тематика: Фэнтези люди

Сад земных наслажденийТри богатыряВесна (1481-1482)Амур и ПсихеяПир богов (1514-1529)Прометей прикованныйПоверженный демон (Fallen demon)питомникПейзаж с падением Икара
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Тематика: Ню женщины

Ванна (Le bain)ВаннаТуалет (1888)ДанаяАлтарь ДионисаКупальщицы №20Нимфы на рассветеКупальщицыФриз Бетховена - Панель 3-1
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львов
Смотреть все

Стиль: Ню

Ванна (Le bain)ВаннаТуалет (1888)ДанаяАлтарь ДионисаКупальщицы №20Нимфы на рассветеКупальщицыВакх и Ариадна
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняИрисы (спереди)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все