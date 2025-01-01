8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина КИРОГА Борлонган Элмер

Aртикул 433962D Борлонган Элмер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x28.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "КИРОГА" Борлонган Элмер по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "КИРОГА" Борлонган Элмер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Борлонган Элмер

Дерево ХаггерсУроки скрипкиОтец и сынКомната ЧискоОтец и сын 2Грузоперевозки с дереваДерево ЧискоД.Х. (помощник по дому)Чиско и его лошадь
Смотреть все

Тематика: Фэнтези люди

Сад земных наслажденийТри богатыряАмур и ПсихеяПир богов (1514-1529)Весна (1481-1482)Поверженный демон (Fallen demon)Прометей прикованныйпитомникПейзаж с падением Икара
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоПариж №2Утренний натюрмортОбнаженная женщина
Смотреть все

Стиль: Фэнтези стиль

Ангелы (Angels)Венецианский карнавалБерегиняВолшебство"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроПрощание Гектора с Андромахой (Parting of Hector and Andromache)Иван - вдовий сын (Ivan - the widow's son)Опера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездРусалия (Rusal)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Филиппинская

Прогресс через образованиеДерево ХаггерсУроки скрипкиОтец и сынКомната ЧискоОтец и сын 2Грузоперевозки с дереваДерево ЧискоД.Х. (помощник по дому)
Смотреть все