8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Натюрморт с корзиной фруктов Лейстер Юдит

Aртикул 422770D Лейстер Юдит
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x26.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Натюрморт с корзиной фруктов" Лейстер Юдит .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Натюрморт с корзиной фруктов" Лейстер Юдит можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лейстер Юдит

Мальчик играет на флейтеВеселый Пьяница (Веселый Топер)Автопортрет
Смотреть все

Тематика: Фрукты

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Фрукты на столеИтальянский обед с виномНатюрморт с яблоками, виноградом и виномЛайм во ртуНатюрморт (Still-life) №5Жук рядом с фруктами (Beetle next to fruit)Яблока и ящерица (Apple and lizard)
Смотреть все

Тематика: Яблоки

Яблоки на блюдце (Apples on a plate)Натюрморт с хлебом, яблоками, виноградом и бутылкойЯблоки (Apple)Яблоки в корзинеЧерная БутылкаНатюрморт с яблоками, виноградом, дынями, хлебом, кувшином и бутылкойГлянцевое яблокоЯблоки №17Натюрморт: яблоки и баночка
Смотреть все

Тематика: Виноград

Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Итальянский обед с виномНатюрморт с яблоками, виноградом и виномНатюрморт с гранатом, виноградом и дыней (1844 г.)Виноградник в Италии №2Виноградник в Италии №8Виноградная лоза страдает ... серная лоза из Croquis d'Été, опубликованная в Le Charivari, 12 августа 1857 г.Натюрморт с хлебом, яблоками, виноградом и бутылкойВиноград №19
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Iilac) №13Пионы №266Лимоны (Lemons)Фрукты на столе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Ночной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорИрисыМонах и монахиняГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все