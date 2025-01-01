8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Девушка у окна, известная как «Мечтатель» Мас Николас

Aртикул 423545D Мас Николас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x27.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Девушка у окна, известная как «Мечтатель»" Мас Николас .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Девушка у окна, известная как «Мечтатель»" Мас Николас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мас Николас

Горничная на кухнеКружевницаОвощной рынокОтдаленный вид в ГелдерландеСтарушка говорит Благодать, известную как «Молитва без конца»Молодая женщина у колыбелиСтарая женщина спиннингАвессалом попадает в ветки дереваСтарый кружевник
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойДевушка на пляже №4
Смотреть все

Тематика: Окна

Розы у окнаДве женщины у окна (1655-1660)Окна с голубыми ставнямиИллюминатор космического корабляЯркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейИтальянский дворик №51Итальянское окноИрис в вазе у окна и моря с волнамиСирень за окном (Lilacs outside the window)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Пионы (Peonies) №8
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорМонах и монахиняПшеничное поле с кипарисами v.2
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйМэрилин Монро на красном фонеГолый ребенок Адель Блох-Бауэр IIСтанчикДве женщины у окна (1655-1660)Венецианские любовники
Смотреть все