8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина без названия Оотакэ Томиэ

Aртикул 431652D Оотакэ Томиэ
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "без названия" Оотакэ Томиэ .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "без названия" Оотакэ Томиэ можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Оотакэ Томиэ

Лагоа Родриго де ФрейтасЛаборатория АчеМузей Современного Искусства Университета Сан-Паулу.без названияШтаб УсиминасаИбирапуэра Аудиториябез названиябез названияKKKK Архитектурный Комплекс
Смотреть все

Тематика: Фантазия

ЖемчужинаЗамок в облакахСтрашный судДулле Грит (с цветокоррекцией)Летающая машина для Шотландии Зеленый СтолКитайская фантазияПервое утро мира, сценография для танцевальной драмы "Персефона" Дулле Грит
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоПлывем по облакамЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)Черный квадрат
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Итальянский дворикВ голубом простореПомощь другуГерника (цветной вариант)Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Смотреть все

Национальность: Японская

Дерево (Tree) №2Большая волна в КанагавеЦветения вишни (1848-1849) (Cherry Blossom Time in Nakanochō of the Yoshiwara)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Две рыбы (Two fish, from the "Large Fish" series)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)Озеро Оми (Katada no rakugan, from the series, Eight Views of Lake Omi)Суицид (1835-1839) (Act IX: Honzō's Suicide in Front of His Family; Yuranosuke Dressed as a Komusō Making Preparations to Attack Moronao)Сакура №5
Смотреть все