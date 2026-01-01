Картина "Сон жены рыбака" Кацусики Хокусая

Aртикул 16535D Хокусай Кацусика
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30.2x21.2 см

  • Картина "Сон жены рыбака" - удивительное произведение искусства, созданное великим японским художником Кацусикой Хокусаем. Эта картина является частью его серии "36 видов горы Фудзи" и была создана в 1814 году. На первый взгляд, картина "Сон жены рыбака" кажется простой и незамысловатой. Однако, глубокий смысл этого произведения раскрывается только при более пристальном рассмотрении.

    Хокусай был мастером использования символизма в своих работах, и картина "Сон жены рыбака" не исключение. Его умение создавать детали с помощью небольшого количества кистей и красок является великим примером японского искусства. Картина "Сон жены рыбака" является одним из самых известных произведений Хокусая и имеет большое значение в истории искусства. Она показывает не только талант художника, но и его способность передать эмоции и идеи через свои работы. В заключение, картина "Сон жены рыбака" Кацусики Хокусая является прекрасным примером его мастерства и символичности. Она передает глубокие эмоции и идеи о нашей связи с природой и важности любви и поддержки в наших жизнях. Это произведение искусства, которое продолжает вдохновлять и восхищать людей по всему миру.

    В нашей компании Вы можете заказать картину "Сон жены рыбака" по цене от 530 руб. Купить репродукцию картины "Сон жены рыбака" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц. Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

