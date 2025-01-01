8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Коронация Богородицы со святыми Лукой, Домиником и Иоанном Евангелистом Пассаротти Бартоломео

Aртикул 432151D Пассаротти Бартоломео
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x33.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Коронация Богородицы со святыми Лукой, Домиником и Иоанном Евангелистом" Пассаротти Бартоломео .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Коронация Богородицы со святыми Лукой, Домиником и Иоанном Евангелистом" Пассаротти Бартоломео можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: В небе

Маленькая девочка на качелях в небеПадение ТитановСтрашный судОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездПрости нам наши долги, так же, как мы простили тех, кто нам что-то долженСбит военный самолет(Shot down)Самолеты (Planes)Аэрофотоснимок северного сияния из самолётаПророки, Патриархи, Святые и ангелы-музыканты во славе
Смотреть все

Тематика: Ангелы

Падший ангелАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаМечта человеческой жизниАллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонАнгелы (Angels)ИскусствоДва маленьких ангела Кот-ангел
Смотреть все

Тематика: Обнаженные

Палата ПсихеиПроцессия Силена которого везут на осле предваряется вакханалией играющей на цимбалах и других фигурахЮные купальщики (около 1927 г.)
Смотреть все

Тематика: Святые и апостолы

Святой Франциск в пустыне (1480) (St. Francis in the Desert)Иисус и маленький Иоанн КрестительСтрашный судБогоматерь Нежности к злым сердцамИскушение святого Антония (The Temptation of St. Anthony)Последний ужинСвятой Иероним в своем кабинетеМладенец Христос выдает хлеб паломникам (1678)Святой Марии Магдалины у Гроба Господня
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговВенецианские любовникиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Страшный судАнгелочки на картине Сикстинская Мадонна
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Видение отроку Варфоломею
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Вавилонская башняПадение ТитановСтрашный судРыбный рынокИмператор Карл V в окружении побежденных противников
Смотреть все