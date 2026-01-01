8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Охота на бизонов на тарелке 27 диких зверей, птиц, рыбок серии Ян ван дер Страт

Aртикул 422195D Ян ван дер Страт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Охота на бизонов на тарелке 27 диких зверей, птиц, рыбок серии" Ян ван дер Страт .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Охота на бизонов на тарелке 27 диких зверей, птиц, рыбок серии" Ян ван дер Страт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Ян ван дер Страт

Тематика: Охота

Тематика: Группы людей

Жанры: Пeйзaж

Век: 16-й век

Национальность: Бельгийская

Стиль: Маньеризм

