8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Самолет в баскетбольном кольце

Aртикул 52071C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x31.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Самолет в баскетбольном кольце"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Самолет в баскетбольном кольце" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Баскетбол

Майкл ДжорданКрасивый баскетбольный мяч на чёрном фонеРазъярённый тигр цепко держит баскетбольный мячГеометрическая композиция с бегущим баскетболистом из ярких красных и чёрных треугольников на белом фонеСкелет с баскетбольным мячом в клубах дымаБаскетбольный мяч в виде планеты в лучах солнцаСилуэт баскетболиста с мячом в движении в акварельных брызгахБаскетбольный мяч в стихиях огня, воды и электрических разрядовБаскетбол №3
Смотреть все

Тематика: Самолеты

Коллаж на тему бизнес-логистики и перевозок контейнерных грузов на различном транспортеВинт самолетаСамолёт №401Самолет взлетает на закатеРетро-самолётСамолёт над стеклянными небоскрёбами в лучах яркого солнцаКрасный самолет, биплан с поршневым двигателемСамолёт над морем на фоне красивого закатаСамолёт в окружении небоскрёбов - вид снизу вверх
Смотреть все

Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаУнитазДорога в ТосканеВороны-МосквичкиДве красные капли стекаютЦветные карандаши
Смотреть все

Фотография: Черно-белая

Мост (Bridge) №22Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Островок в озереКрасный велосипед на европейской улочкеДрузья (Friends)Ночной город (Night city) №3Контрастное синее дерево в паркеКорзинки одуванчиков в капельках росыОбед на вершине небоскреба
Смотреть все