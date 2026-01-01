8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Два жирафа в авто

Aртикул 52324D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Два жирафа в авто"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Два жирафа в авто" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Юмор

Обезьяна с красными губамиСмешная полосатая рыба на роликахСобака с бокаломФилософ Сократ на современный ладОбезьяна с красными губами №2Смешной купидон сейчас в кого-то метнёт стрелу из лукаАрт вандал "Тайная вечеря"Хомяк на гантелеДжек Расселы на мотоцикле
Смотреть все

Тематика: Отдых

Всё в прошломБахчисарайский фонтанРозы №17ПраздникЛеда и Лебедь Летний отдых на поляне Журавли летятСиестаДевушка на шезлонге
Смотреть все

Тематика: Жирафы

Жираф в автомобилеЖираф с пузырём жевательной резинки на голубом фонеЖираф жует жвачкуТри жирафаЖирафы на фоне горы Килиманджаро в Национальном парке КенииЖираф в цвете поп-артеСемья жирафов в южноафриканском Национальном парке КрюгераЖираф на канатеСмешной коллаж с двумя жирафами в шляпах, путешествующих на жёлтой машине с колёсами-пончиками
Смотреть все

Тематика: Коллажи

Красивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеЯркая композиция на тему внутреннего мира человека и звучащей музыки в головеКоллаж из газетных вырезок12 месяцевКоллаж рок гитараБольДверь во Вселенную - коллаж с планетами, выплывающими из открытой двериЗабавный красочный коллаж в кислотных тонах с галлюциногенными грибами в геометрических фигурах Яркий разноцветный фейерверк красок из одного тюбика - букет на сером фоне
Смотреть все

Тематика: Туризм

Путешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыКупальщицы №5Летний отдых на поляне Красивая презентация на тему туризма в Египте с кочующим на верблюде бедуином на фоне пирамидДевушка на шезлонгеЛетний отдых №2Чемодан (Suitcase)Женщина-турист любуется полётом воздушных шаров над горной долиной в Каппадокии (Турция)Кемпинг у океана
Смотреть все

Тематика: Яркие цветные

Жираф жует жвачкуБудильникЗебра на ярко-желтом фонеПоток сознанияДеревенский пейзаж с синим домомКот в летающей тарелкеГубы вместо головыКлавиши фортепиано из губРуки тянутся вверх
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Обезьяна с красными губамиАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в Италии
Смотреть все