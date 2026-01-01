8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Любовь двух фламинго №2

Aртикул 54167D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 22.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Любовь двух фламинго №2"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Любовь двух фламинго №2" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Любовь

ПоцелуйОбъятияВенецианские любовникиОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Поцелуй (оригинальная цветопередача)Две влюбленные лошадиПара под красным зонтомЗабавная иллюстрация на тему химии и магии любви - колбочки с реагентами на фоне сердечек
Смотреть все

Тематика: Фламинго

Поп-арт портрет фламингоГолова розового фламинго на голубом фонеСтая розовых фламингоФламинго с коктейлемРозовые фламинго.Коллаж с головой розового фламинго в сиреневой рубашке и галстуком на синем фонеКоллаж с розовым модным фламинго в шляпке и сапогах на высоком каблукеРозовые фламинго №3Фламинго с листьями на белом фоне
Смотреть все

Тематика: Сердца

Милый плюшевый мишка с цветами на фоне розовых сердечек, с надписью - для тебя!Красивое красное сердце с растительным орнаментом на белом фонеКосмическая любовь - забавная иллюстрация с двумя космонавтами на фоне звёздного неба и сердечекКнижная полка в форме сердцаСилуэт красивой влюблённой пары в декорированной рамке в форме сердца - композиция в стиле арт-декоКрасный воздушный шарик в форме сердечка на светлом фонеБольшое сердце из сердечек различного размера и цвета на светлом фонеДва красных сердечка на белом фонеЗабавный постер с колбочками и реагентами на тему - Химия любви
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Смелый блеф 2-я версияДаниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все