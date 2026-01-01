8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Два скованных демона (Two demons fettered)

Aртикул 64835D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Два скованных демона (Two demons fettered)"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Два скованных демона (Two demons fettered)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Восточная

Японский пейзажИнь Янь (Yin Yan)Парламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")Гарем (Harem)Нарасимха (Narasimha)Мужчина с кальяномЦветение сакуры в горах (Cherry blossoms in the mountains)Каприз в фиолетовом и золотом (Caprice in Purple and Gold)Японский пейзаж №2
Смотреть все

Тематика: Фэнтези животные

Вакханалия (1615)Падение мятежных ангелов (The Fall of the Rebel Angels)Пьянство Вакха (1613-1686)Кентавр Хирон воспитывает АхиллаОсвобождение Андромеды (Liberation of Andromeda)Лев-единорог на розово-золотом фонеМир (Мундус)Волшебный футбол 2 (1914)Китайский дракон яркий
Смотреть все

Стиль: Фэнтези стиль

Венецианский карнавалАнгелы (Angels)"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездКататься на коньках совыПрощание Гектора с Андромахой (Parting of Hector and Andromache)Музыкальный АнгелНовые открытия и изобретения (Нова Реперта): титульный листПриам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийАфинская школа (The School of Athens)Дерево (Tree) №2Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Котята пьющие молоко (Kittens drink milk)Девушка в объятиях рыцаря в доспехахВенский конгресс, 1814–15
Смотреть все