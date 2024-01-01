Картины Восточная | Репродукции картин художников Восточная

«Восток — дело тонкое», — говаривал красноармеец Сухов в фильме «Белое солнце пустыни». А что мы знаем об этой части света? Это родина нескольких боевых искусств, изобразительных манер, фарфора, пороха, чудесных домиков с подернутыми к верху крышами, своеобразного иероглифического письма, уникальных религий, церемоний, обычаев.

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