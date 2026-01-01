8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Святой Антоний, истязаемый демонами (Saint Anthony, tortured by demons) Шонгауэр Мартин

Aртикул 65448A Шонгауэр Мартин
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x27.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Святой Антоний, истязаемый демонами (Saint Anthony, tortured by demons)" Шонгауэр Мартин .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Святой Антоний, истязаемый демонами (Saint Anthony, tortured by demons)" Шонгауэр Мартин можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелИисус Христос в пустынеВесна (1481-1482)Первая дуэльПоцелуй ИудыСтрашный судПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Побеждённые. ПанихидаВавилонская башня (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 15-й век

Сад земных наслажденийАфинская школа (The School of Athens)Весна (1481-1482)Песочные часыЛюдовик XIV и королевская семья (Louis XIV and the royal family)Крещение Господне (Epiphany)Черт, песня XVIII (The Hell, song XVIII)Священная Аллегория (1490-1499) (Sacred Allegory)Красота - украшение добродетели (1474/1478)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все

Графика: Гравюры

Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Смертные грехи (Mortal sins)Осетр (Sturgeon)В магазине (The store)Нимфа, едущая верхом на сатиреОхота на волка (1603-1665)Искушение Христа дьяволом (1596-1653)Даниил в логове львов (1603-1665)Две овцы
Смотреть все