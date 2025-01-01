8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Песочные часы Джорджоне

Aртикул 420187D Джорджоне
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Песочные часы" Джорджоне по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Песочные часы" Джорджоне можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Джорджоне

Трамонто (Tramonto )Поклонение пастуховДжованни Боргерини и его наставникТри философы
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мужчина-йог медитирует в позе лотоса
Смотреть все

Тематика: Скрипка

Балерина играет на скрипкеСкрипкаНатюрморт с книгами и скрипкойНатюрморт со скрипкой, палитрой, красками, кисточками, рамой и театральной маскойМаленький Моцарт (1949)Игра на скрипкеАрт скрипкаСкрипка (Violin) №7Уроки скрипки
Смотреть все

Тематика: Холмы

Дом у моряВечер. Золотой Плёс (Evening. Golden Pool)ОврагДом с маяком на холмеОтдых (Recreation)И мы пытаемся. Из серии «Sancta»Солнечный день (Sunny Day) №2Ромашковое поле на холмахФранцузский прованс (French Provence) №2
Смотреть все

Тематика: Часы

Старинные часы (Antique clock)Иллюстрация в стиле арт-деко с красивой девушкой, одетой по моде 1920-х годов, на улице старинного городкаВремя - деньгиБудильникЧасовой механизм на белом фонеПостоянство времени часовЦветочный натюрморт с часамиВремя (Time)Натюрморт с букетом цветом и настольными часами
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Весна (1481-1482)Венецианские любовникиПалата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)
Смотреть все

Век: 15-й век

Сад земных наслажденийАфинская школа (The School of Athens)Весна (1481-1482)Крещение Господне (Epiphany)Людовик XIV и королевская семья (Louis XIV and the royal family)Красота - украшение добродетели (1474/1478)Священная Аллегория (1490-1499) (Sacred Allegory)Рождество (The Nativity)Черт, песня XVIII (The Hell, song XVIII)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)Итальянская улочка №18
Смотреть все