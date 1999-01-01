Картины Скрипка | Репродукции картин художников Скрипка

Этот струнный смычковый музыкальный инструмент имеет народное происхождение и окончательно оформил свой внешний вид к 16 веку. Произведенные Страдивари, Амати и Гварнери скрипки считаются верхом скрипичного искусства и невероятно дорого стоят.

Скрипка была популярна и использовалась в концертах как несколько столетий назад, в том числе и как соло, так и сегодня ясно слышится в произведениях даже популярной и рок-музыки. Скрипка в картинах художников есть в творчестве Шилова, Петрова-Водкина, Гриса, Ангуло, Антонова и других. Купите картины со скрипкой в интернет-магазине Дас Арт.