Картины Танцы | Репродукции картин художников Танцы

«Танец — это вертикальное выражение горизонтального желания, легализованное музыкой». Красивое выражение Бернарда Шоу, не правда ли? Какая долгая история, сколько направлений, великих талантов! А балет! Это одно из искусств, в котором нашим мастерам равных нет во всем мире! Сколько грации в одних только плавных движениях руками, в которых словно нет костей

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