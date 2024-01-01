Картины Игра на инструментах | Репродукции картин художников Игра на инструментах

Еще древний человек создал первые музыкальные инструменты, которые, конечно, они не идут ни в какое сравнение с современными.

Чарующие звуки, которые извлекаются из струнных, смычковых, духовых, ударных, сливаются в прекрасные потоки мелодий, порой затрагивающих самые потаенные уголки наших душ, заставляя вновь переживать самые грустные и самые счастливые моменты жизни.

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