Постеры Скрипка

Вряд ли найдется еще такой музыкальный инструмент, который бы так трогал за живое, так нежно и надрывно бы пел о любви и разлуке, одиночестве, как скрипка. Притягательно здесь все: и изящность тонкой «талии» инструмента, и богатая история, и редчайшие авторские экземпляры стоимостью по несколько миллионов, ее соло и голос, слышный в ансамбле.

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