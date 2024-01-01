Постеры Гитара

Появление первых предков этого музыкального инструмента относят еще ко 2 тысячелетию до нашей эры, в большом количестве до нас дошли их изображения на барельефах. Гитара широко используется и как самостоятельный, солирующий струнный щипковый инструмент, так и в ансамбле во многих музыкальных направлениях и стилях. Ее звучание трудно спутать с чем-то еще, а ее младшая сестра — электрическая гитара произвела значительное изменение как в музыке, так и в массовой культуре, создав невероятные песенные шедевры.

Купить постеры гитар, в том числе в огне, рисунки, фотографии вы можете в интернет-магазине Дас Арт.