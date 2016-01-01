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Картина Одуванчики №329

Aртикул 33398C
Полный размер 28.2x21.2 см
В раме
Цена
800
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  • Описание
  • ДОСТАВКА И ОПЛАТА

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Одуванчики №329"  по цене от 530 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Одуванчики №329" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

  • Стоимость доставки

    Самовывоз — бесплатно
    Доставка по Москве
    Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
    При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290
    При заказе от 4 000 руб. — бесплатно
    Доставка габаритного заказа
    Доставка по Московской области
    Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
    При заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатно
    При заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
    Доставка габаритного заказа
    Доставка в регионы РФ
    Минимальная сумма заказа — 900 руб.
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компании
    При заказе от 8 000 руб. — бесплатно
    Доставка габаритного заказа

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