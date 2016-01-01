8 (495) 648-66-46

Картина Портал Валансьена Ватто Антуан

Aртикул 18451D Ватто Антуан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Портал Валансьена" Ватто Антуан по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Портал Валансьена" Ватто Антуан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ватто Антуан
Праздник любви (1718-1719)
Паломничество на Киферу
Бал (1715-1717)
Портрет Антуана де ла Роке (1718)
Прелести любви (1718-1719)
Солдаты на марше
Урок любви (1716-1717)
Контрданс (1706-1710)
Пьеро (Pierrot content)
Смотреть все
Тематика: Группы людей
Женщина
Похищение дочерей Левкиппа
Девушки на берегу
Триумф Венеции
Аполлон и Диана атакуют детей Ниобы (1772) (Apollo and Diana Attacking the Children of Niobe)
Афинская школа (The School of Athens)
Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Ловцы птиц
Смерть Германика (The death of Germanicus)
Смотреть все
Тематика: Военные
Парад Победы (Victory Parade)
С пакетом (With the Service)
9 мая №4
9 мая №6
У крепостной стены. "Пусть войдут" (At the fortress wall. "Let Them")
Наше дело правое, мы победили
9 мая №2
Телеграфист (1919)
Военные новости (1943-1944)
Смотреть все
Век: 18-й век
Ночной кошмар (The Nightmare)
Марс и Венера
Амур и Психея
Сатана и смерть с грехом (1799-1800) (Satan and Death with Sin Intervening)
Закат №48
Триумф Венеции
Предсмертные звуки (The sounds, followed by death)
Пейзаж на закате (A Landscape at Sunset)
Триумф Венеры (1740)
Смотреть все
Национальность: Французская
Обнаженная у воды.
Лежащая обнаженная №2
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
Спящие
После бани
Обнаженная в кресле №3
Обнаженная №17
Египтянка
Обнаженная в кресле
Смотреть все
Стиль: Рококо
Триумф Венеры (1740)
Юпитер в обличии Дианы и нимфы Каллисто
Ловцы птиц
Пастух и пастушка (1760)
Триумф Венеры
Флоринда
Возлюбленное дитя (1790)
Смерть кардинала Бофорта (1787) (Death of Cardinal Beaufort)
Пастушка (1750-1752)
Смотреть все