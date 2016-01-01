8 (495) 648-66-46

Картина Подснежник (1807) Роберт Джон Торнтон

Aртикул 19464D Роберт Джон Торнтон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x27.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Подснежник (1807)" Роберт Джон Торнтон по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Подснежник (1807)" Роберт Джон Торнтон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Образ девушки в цветахПионы (Peonies) №10Летние цветыМакро одуванчикПтицы в цветахНежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоХлопокАрт цветы №6
Смотреть все

Тематика: Подснежники

Красивые подснежникиПервые подснежники на снегуКрасивые подснежники на чёрном фонеПервые подснежники на снегу №2Букет нежных подснежников в белой вазеНежные красивые подснежники крупным планомНежный подснежник на голубом фонеПодснежники с нежными бутонами на фоне лесного пейзажаКрасочная иллюстрация с разноцветными гиацинтами, тюльпаном, нарциссом и подснежниками
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Английская

Ночной кошмар (The Nightmare)Собаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Пожар в Лондоне (1826)Мост под дождемПредсмертные звуки (The sounds, followed by death)Италия №3Бирюзовый лесВенеция (Venice) №17
Смотреть все