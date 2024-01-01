Картины английских художников | Репродукции английских художников

Современные дизайнеры имеют широкие возможности использовать для декорирования жилых и нежилых помещений разнообразные формы изобразительного искусства. Наибольший интерес и вдохновение вызывает живопись. Полотна знаменитых художников в полной мере отражают историю, образ жизни, традиции той или иной нации.

Вклад английских художников в развитие мирового искусства

Когда говорят о гениальных живописцах, чаще звучат имена творцов эпохи итальянского Возрождения, французских, иногда голландских мастеров.

Англия тоже внесла неоценимый вклад в историю живописи. Британские художники XVIII-XIX в. в. достаточно известны. Среди них можно выделить несколько имён, достойных запоминания и краткого анализа их творчества.

Основоположник критического реализма

Уильям Хогарт (1697-1764 гг.) жил и творил в восемнадцатом веке. В этот период происходило становление буржуазного общества с его отрицанием моральных, религиозных, этических принципов. Царил культ обогащения любыми способами.

Художник доступными ему методами пытался бороться против воцарения "Золотого тельца". Он писал картины, в которых клеймил такие пороки, как проституция.

Уильям Хогарт создал целую серию с названием "Карьера проститутки". Чтобы донести своё творчество до большего количества людей, Хогарт распространял свои полотна в виде гравюры. В таком варианте они в большинстве своём дошли до наших дней.

Сюжеты его работ наполнены драмой, сарказмом, вниманием к мелочам. По ним легко читается история жизни разных слоёв общества:

деревенских девушек, ставших в городе проститутками в лапах старой сводни;

разгульные аристократы, среди которых в то время был широко распространён сифилис.

Даже такую информацию о постыдном заболевании, гулявшем среди богатых слоёв общества, Хогарт донёс до зрителя, изобразив пятно на шее графа с полотна "Модный брак. Тет-а-тет" 1743 г."

Уильям Хогарт считается основоположником критического реализма в живописи.

Джошуа Рейнольдс — мастер портрета

Совсем в другом ключе творил Джошуа Рейнольдс (1723-1792 гг.). Для него учителями и ориентирами был Тициан, Рубенс. В Питерском Эрмитаже можно увидеть некоторые работы Рейнольдса. Одна из самых известных "Венера и Амур" (Амур развязывает пояс Венеры. 1788 г.) Смущённая прекрасная богиня любви с обнажённой грудью выглядит одновременно кокетливо и невинно.

Все женские портреты кисти Джошуа Рейнольдса наполнены красотой, характером героини, нежными выразительными красками. Живописные изображения мужчин отражают отвагу, деятельность истинных британцев (Портрет полковника Бенестра Тарлитона. 1782).

Пейзажист или портретист, но одинаково талантлив во всём

Томас Гейнсборо (1727-1788) по своему соперничал с Дж. Рейнольдсом. Написанные ими портреты разных людей приковывают к себе взгляд ценителей.

"Портрет дамы в голубом. 1778-1782" размещен в экспозиции Эрмитажа в г. Санкт-Петербург. Он завораживает не только красотой женщины, но и воздушными оттенками серебра, голубизны. Интересен факт о длине кисти, которой писал свои полотна художник — около двух метров. Это помогало ему добиться ощущения воздушности.

Томас Гейнсборо любил изображать природу и называл себя пейзажистом. Но основной доход ему приносили портреты знатных особ. Поэтому он придумал свой компромисс: старался уговорить заказчика сделать портрет на лоне природы.

Такой тандем портрета и пейзажа, как "два в одном флаконе", отличает творчество Т. Гейнсборо. На его полотнах запечатлены не только британцы разных сословий, от аристократов до маленькой селянки, ухаживающей за поросятами ("Девочка со свиньями. 1782"). Картины заполнены влажным воздухом Туманного Альбиона, пышной зеленью.

Мистик и бунтарь

Уильям Блейк (1757-1827), как многие гениальные личности, опередил время в своём творчестве. Большинство современников видело в нём сумасшедшего анархиста, отрицавшего религию, мораль, законы общества. Спустя столетие после смерти его картины вдохновляли символистов, сюрреалистов. В двадцатом веке бунтарский дух талантливого художника пришёлся ко двору.

Самые знаменитые его работы:

"Великий архитектор. Офорт, раскрашенный вручную. 1794". Хранится в Британском музее. Сюжет посвящен отрицанию религии, которая ограничивает мышление людей строгими рамками. Бог на картине с помощью циркуля чертит границы.

Акварели-иллюстрации к "Божественной комедии" Данте Алигьери. "Вихрь любовников. 1824".

Темпера "Призрак блохи. 1819", по уверению автора, изображает душу человека - кровопийцы.

Пейзажист Джон Констебл

Сейчас работы Констебла ценят и любят на родине, в Англии. Но при жизни его манеру живописи, которую впоследствии успешно подхватили импрессионисты, британцы не признавали.

Будучи сыном мельника, Джон хорошо знал сельскую местность. Ценил красоту естественной природы. Его картины, этюды отражали реальные места — речки, сельские коттеджи, лес. Он внимательно изучал явления природы, подбирая точные оттенки. Работал на открытом воздухе, без постановочных решений в мастерской.

Наиболее известны среди его работ:

"Лодка и штормовое небо. 1824-1828";

"Кафедральный собор Солсбери. Вид из епископского сада. 1826";

"Телега для сена. 1821".

Прерафаэлиты — революционеры от искусства

В современном мире глянцевого гламура, яркой рекламы очень популярны картины прерафаэлитов. Их постановочные сюжеты с яркими красавицами хорошо вписываются в интерьеры сегодняшних квартир.

Представители данного направления живописи активно трудились в сфере, которая нынче называется дизайном интерьера. Они создавали эскизы для тканей, обоев, упаковок духов, разных интерьерных украшений.

Самые известные среди прерафаэлитов: