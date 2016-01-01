8 (495) 648-66-46

Картина Мост Искусств при сильном ветре Беро Жан

Aртикул 57202B Беро Жан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Мост Искусств при сильном ветре" Беро Жан по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Мост Искусств при сильном ветре" Беро Жан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беро Жан

Берег Сены (1880)Бильярдная вечеринкаНарды в кафеНарды в кафе 2Бульвар Монмартр, выход из театра разнообразия, послеполуденный отдых (1885)Бульвар Капуцинов, вечер (1880)Булонский лесМиллинер на мосту ИскусствКафе Американ
Смотреть все

Тематика: Париж

Эйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Цветочный рынокДвое под зонтомПариж №2Художественный Париж, Франция. Ретро автомобильНочной Париж №5Прогулка по ПарижуПариж (Paris) №11Улочка в Париже №9
Смотреть все

Тематика: Улицы

Итальянская улочка №2Итальянская улочка №18Красный велосипед на европейской улочкеЦветочный рынокДвое под зонтомХудожественный Париж, Франция. Ретро автомобильИтальянская улочка с арками №14Итальянская улочка с арками №6Ночной Париж №5
Смотреть все

Тематика: Ветер

Церковь в Варанжевиле, серая погода (1882) (с цветокоррекцией)Легкий ветерПорыв ветра (1865)Сильный ветер (Tokaido Gojusantsugi no Uchi-Shono)Неудобная ситуация (1846)Сильный ветер (1797-1858) (Shono from the Fifty-three Stations on Tokaido Highway, Hoeido version)Порыв ветраХолодный ветер (1907)Опасность ношения юбки во время ветров равноденствия (Опасность ношения пяльц во время внезапного весеннего шторма), табличка 383 из серии Actualités (Новости дня)
Смотреть все

Тематика: Прогулка

Летний вечер на Южном пляже, Скаген. Энн Арчер и Мари Кройер Белая лодка на пляже. Легкий летний вечер Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Летний вечер на Скаген Сёндерстранд КиотоПарижская улица; Дождливый день Маковое поле №4Маковое поле (с цветокоррекцией)Морекамб Пески
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Французская

Обнаженная у воды.Лежащая обнаженная №2Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)СпящиеПосле баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №17ЕгиптянкаОбнаженная в кресле
Смотреть все