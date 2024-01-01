8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Станция Сен-Лазар Моне Клод

Aртикул 81622C Моне Клод
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Станция Сен-Лазар" Моне Клод по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Станция Сен-Лазар" Моне Клод можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Моне Клод

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Японский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниГлициния (с цветокоррекцией)ГлицинияСадовая дорожкаАфриканская лилия (Agapanthus)Тополя на ЭптеПоле маков №3Водяные лилии (Нимфеи)
Смотреть все

Тематика: Поезда

Паровоз в осеннем лесуТоварный поездВиадук Гленфиннан - самый длинный виадук ШотландииЖелезнодорожные составыПаровоз (Locomotive) №2Паровоз №37Поезд в ШвейцарииЯпонская девушка и паровозУ железной дороги
Смотреть все

Тематика: Вокзалы

Фонари на вокзалеБизнесмен с чемоданом в светлом зале ожидания аэропорта Вокзал №3Железнодорожный вокзал (1880) (Thirty-six views of Modern Tokyo: Shinbashi train station)Вокзал в Пенсильвании (Station in Pennsylvania)Лондон (London) №4Вокзал (Terminal) №4Виды Токио (1878) (Photographic Eight Views of Tokyo)Станция Симбаси (Shinbashi Station)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садСирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привалеБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садАбстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все