8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Марке цветов Мадлен. Ошибки выбора Виктор Габриэль Гилберт

Aртикул 84379C Виктор Габриэль Гилберт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x25.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Марке цветов Мадлен. Ошибки выбора" Виктор Габриэль Гилберт по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Марке цветов Мадлен. Ошибки выбора" Виктор Габриэль Гилберт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Виктор Габриэль Гилберт

Девочка с котомЖенщина сидит за столом и греет руки после открытия устрицЦветочное болото на набережной Парижа, около 1890 года.ОтдыхУтренний СветМаршан-о-Борд-де-ля-Сен, ПарижСын премьер парапляжПродавец цветов, деловые букетыПродавец цветов перед церковью Мадлен, Париж
Смотреть все

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Пионы (Peonies) №10Макро одуванчикНежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоАрт цветы №6Образ девушки в цветахХлопокЛетние цветыПтицы в цветах
Смотреть все

Тематика: Рынок

Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Новгородский торг (Novgorod bargaining)На рынке (On the market)Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке (Book shops at the Spassky bridge in the XVII century)Ярмарка (Fair)Рыбный рынокСкотный рынок Базарный день (Market day)Четыре стихии - воздух ( The Four Elements - Air)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяСпящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2
Смотреть все