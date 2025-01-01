8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Вид на Вену из дворца Бельведер Беллотто Бернардо

Aртикул 89244C Беллотто Бернардо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Вид на Вену из дворца Бельведер" Беллотто Бернардо .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Вид на Вену из дворца Бельведер" Беллотто Бернардо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беллотто Бернардо

Ваприо д'АддаВид на Варшаву с террасы Королевского замкаПирна Обертор с югаВид на Дрезден с плацдарма Нового городаРуины церкви Кройцкирхе в ДрезденеРынок в ПирнеВид на Гранд-канал и ДогануВена, Доминиканская церковьВенеция, Гранд-канал, вид на северо-восток от церкви Босых Кармелитов
Смотреть все

Тематика: Парки

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Летний садИтальянский паркИталия (Italy) №2Итальянский пейзажБабушкин садВесенний садЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниКоляска на скачках (1869)
Смотреть все

Тематика: Вена

Знаменитый дом художника Хундертвассера в ВенеВена, вид с дворца БельведерЗнаменитый венский дворцово-парковый ансамбль Шёнбрунн с фонтанами и садамиДворец Хофбург в ВенеЧумной столб на площади вечерней ВеныПрекрасный вид на знаменитый венский Музей Естественной истории в парке со скульптурами и причудливо подстриженными кустамиВид на Венскую государственную оперу (1880 г.)Роскошный вид на Королевский дворец Бельведер в Вене с прудом и паркомВена, Доминиканская церковь
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все