8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Епископское посвящение Джузеппе Поццобонелли в церкви Сан-Карло-аль-Корсо в Риме Панини Джованни Паоло

Aртикул 89669D Панини Джованни Паоло
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Епископское посвящение Джузеппе Поццобонелли в церкви Сан-Карло-аль-Корсо в Риме" Панини Джованни Паоло .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Епископское посвящение Джузеппе Поццобонелли в церкви Сан-Карло-аль-Корсо в Риме" Панини Джованни Паоло можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Панини Джованни Паоло

Интерьер собора Святого Петра в РимеФилософ Диоген бросает свою чашуПохищение ЕленыРимское каприччио Колизей и другие памятникиФантастический вид на Пантеон и другие памятники Древнего РимаКартинная галерея с видами современного РимаРимское каприччио Пантеон и другие памятникиВид на РимРуины с храмом Антонина и Фаустины
Смотреть все

Тематика: Люди

Дизайн силуэта головы человекаРыбный рынокРуфь и ВоозПогребение АталыНаброски головы Саскии и других (1636)Пигмалион (Pygmalion et Galatee)Гера приказывает Аргусу стеречь ИоСидящая фигура, трое мужчин в группе, коленопреклоненная женщина сзади, коленопреклоненная женщина сзади (из альбома для рисования)Ослепление Самсона (1636)
Смотреть все

Тематика: Рим

Река и мост в РимеВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Новый Рим (New Rome)Виды Рима Рим (Rome) №8"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Рим №5Рим (Rome) №9Ромул и Рем
Смотреть все

Тематика: Церкви

Московский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Над вечным покоемСоловкиТоржок (Torgok)Основание Москвы (The base of Moscow)Небесные силы служат нам незаметно (Пасхальная ночь)Пейзаж с церковьюКрасивый зимний пейзаж с деревянной церковью в Кижах
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №19Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованный
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все